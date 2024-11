Modiana in Mercator dosegla dolgoročni dogovor, vse poslovalnice znova odprte Svet 24 Družbi Fortenova, ki je lastnica Mercatorja, in Montecristo, ki ima v lasti Modiano, sta dosegli dogovor, s katerim so se poslovalnice trgovca z oblačili Modiana znova odprle.



