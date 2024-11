Skupina Joker Out z novim studijskim albumom začenja pohod po Balkanu 24ur.com Teden dni po izidu novega studijskega albuma Souvenir Pop skupina Joker Out začenja koncertno turnejo, poimenovano Album Release Tour, v okviru katere bodo do srede decembra odigrali osem koncertov v petih državah v regiji. Prva postaja je Cvetličarna v Ljubljani.

