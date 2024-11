'Talka zgrešene politike in kriminalnih dejanj preteklega vodstva Teša' 24ur.com Koalicija se bo prihodnji teden seznanila s predlogom rešitev za Premogovnik Velenje in Teš oz. Šaleško dolino, ki je po mnenju premierja Roberta Goloba "talka zgrešenih odločitev politike in kriminalnih dejanj preteklega vodstva Teša". Vpliv novega modela obračunavanja omrežnine na gospodarstvo pa bo ena od tem Vrha gospodarstva prihodnji teden.

