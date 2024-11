Dars prestavil dela in odpovedal zaporo štajerske avtoceste 24ur.com Dars je prestavil vzdrževalna dela na štajerski avtocesti, ki so bila načrtovana za ta konec tedna. Dela bi morala potejati na območju trojanskih predorov med Vranskim in Blagovico, promet pa bo zdaj potekal neovirano.

