Stane Cerar iz Gotne vasi pri Novem mestu, po rodu Belokranjec, ni čisto navaden 90-letnik. Za njim je zanimivo življenje, a tudi zdaj, na stare dni, ko je 16 let vdovec in v hiši živi sam, ga kar ni mogoče ustaviti od energije in zadovoljstva. preberite več » ...