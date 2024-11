Romunija in Bolgarija bi lahko januarja postali polnopravni članici schengna Primorske novice Bolgarija in Romunija bi lahko januarja postali polnopravni članici schengenskega območja, je danes sporočil madžarski notranji minister Sandor Pinter. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila odločitev notranjih ministrov Avstrije, Madžarske, Romunije in Bolgarije.

