Z oddajo Tarča so hoteli zasejati čim več semen razdora v desni opoziciji Demokracija Piše: Mitja Iršič (Nova24tv.si) Na včerajšnji Tarči so obdelovali najljubšo tematiko depolitizirane RTV – desnico oz. desno politiko. Zopet so želeli na novo izumiti formulo “samo, da ni Janša”, ki je tokrat že res dodobra izpeta. V SDS povabila v oddajo k sreči niso sprejeli. Osrednja tema je bilo netenje prepirov na desnici. Prvi postulat, ki so ga postavili v oddaji, je bil ta, da je SDS desni ...

