Ni Lojzka, Tatjana ali Karolina, ampak Anita 24ur.com Letošnja praznična lepotica, ki bo s svojimi 21 metri in petimi košatimi tonami krasila središče prestolnice, je Gorenjka. Ime za smreko pa so na družabnih omrežjih nazadnje izbrali Ljubljančani. Čeprav si je njen lastnik z Jesenic želel, da bi nosila ime po njegovi mami Lojzki, so jo že delavci, ki so jo postavljali, preimenovali v Tatjano, ljudje pa nazadnje v Anito.

