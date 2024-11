Diskriminatorna vprašanja ženskam na razgovoru za službo: Ali imate družino in otroke? RTV Slovenija Vprašanja o družini in otrocih na razgovorih za službo niso zakonita praksa. V Sloveniji se ponovno pojavlja, zato je o tem potrebno govoriti, pravijo pristojni in dodajajo, da je taka vprašanja treba dosledno prijavljati pristojnim službam.

