Vrnitev zaupanja v zdravnike in RTV Slovenija, padec zaupanja v direktorje RTV Slovenija Raziskava Ogledalo Slovenije, ki jo je oktobra izvedlo podjetje Valicon, ugotavlja vrnitev zaupanja v zdravnike in spletne trgovine na eni strani ter občuten padec zaupanja v direktorje na drugi. Najbolj zaupanja vreden poklic so gasilci in reševalci.

Sorodno