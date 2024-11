Tesna zmaga za Slovan, Celjani brez spodrsljaja Sportal V državnem rokometnem prvenstvu se je začel drugi del rednega dela tekmovanja. V sredo so na tekmi 12. kroga rokometaši Celja Pivovarne Laško visoko s 35:32 premagali Jeruzalem Ormož. Veliko težje so v petek do zmage prišli rokometaši LL Grosist Slovana, Slovenj Gradec so premagali s 24:23. Trimo Trebnje pa je bil s 35:27 boljši od Ivančne Gorice.

