Ljubljanski hokejisti tudi v 11. niso premagali Linza 24ur.com Hokejisti moštva Black Wings Linz so še naprej pretrd oreh za hokejiste Olimpije Ljubljane. Gostje iz Linza so na tekmi 20. kroga lige ICEHL v Hali Tivoli z 1:4 premagali Ljubljančane, ki so v pričakovanju močne okrepitve. Naslednji teden se bo namreč ljubljanskemu moštvu pridružil hokejist z bogatimi izkušnjami iz najmočnejše hokejske lige na svetu NHL Nick Bonino, ki je prek videa že nagovoril ...

Sorodno