Pomembna zmaga in še pomembnejša lekcija za Dallas v Denverju 24ur.com Košarkarji Dallasa so se na gostovanju v Denverju veselili odmevne, še četrte zmage v nizu. Uspeh je bil še toliko slajši, ker so se morali znova znajti brez poškodovanega prvega zvezdnika Luke Dončića. Tudi nanj se je po tekmi spomnil Kyrie Irving, ki je opozoril, da se lahko iz te zmage marsikaj naučijo.

Sorodno





Omenjeni Luka Dončić Najbolj brano Osebe dneva Rudolf Maister

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić

Janez Janša