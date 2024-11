Kar 15 let je igral z največjimi v najboljši ligi, zdaj bo za Olimpijo - tu so vsi razlogi Ekipa Hokejski klub izpod Rožnika je v petek zvečer vsekakor zatresel širše hokejsko okolje. V ligo ICEHL bo Olimpija Ljubljana pripeljala igralca, ki je v ligi NHL igral kar 15 let, v tej odigral skoraj tisoč tekem in dvakrat dvignil Stanleyjev pokal. Američan Nick Bonino je okrepitev, kakršne še ni bilo v tem okolju, tudi o tem, zakaj se je odločil za Ljubljano, smo se pogovarjali z direktorjem kluba Anžetom Ulčarjem.



