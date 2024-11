Priložnostne znamke za konec leta: od zlatih Janje, Andreje in Frančka Gorazda do prazničnih motivov RTV Slovenija Pošta Slovenije je v zadnjem letošnjem sklopu priložnostnih znamk izdala štiri praznične ter sedem znamk iz serij o človeških čutilih, otroških igračah in slovenskih letalskih pionirjih, pa tudi v čast (para)olimpijskim junakom.

