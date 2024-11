V Kobaridu so od začetka leta do konca oktobra, ko se je z zimsko prepovedjo plovbe po Soči iztekla glavna turistična sezona, zabeležili približno 220.000 prenočitev. To je 3,6 odstotka več kot lani in največ v zadnjih nekaj letih. Najbolj obiskano točko na prostem, slap Kozjak, si je med aprilom in oktobrom letos ogledalo približno 95.000 ljudi. To pomeni 20 odstotkov več kot v enakem obdobju lan ...