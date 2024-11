"Prekinimo zakon molka" - po Franciji protesti proti nasilju nad ženskami RTV Slovenija Po vsej Franciji potekajo protesti proti vsem oblikam nasilja nad ženskami, od spolnega in fizičnega do psihičnega in ekonomskega. Spodbudilo jih je odmevno sojenje zaradi množičnih posilstev danes 71-letne Gisele Pelicot.

Sorodno