Padla je prva klapa družinske drame z elementi magičnega realizma v režiji Martina Turka RTV Slovenija Začelo se je snemanje novega igranega celovečerca z delovnim naslovom Čista in zakopana v režiji Martina Turka, znanega po filmu Kino Volta. Zgodba spremlja odvetnico, ki raziskuje družinske skrivnosti in svoje korenine na meji med Slovenijo in Italijo.

