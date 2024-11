Na Dunaju bo do leta 2030 zrasla nova moderna večnamenska arena RTV Slovenija V avstrijski prestolnici bodo zgradili eno najmodernejših večnamenskih aren, ki bo gostila koncerte, športne dogodke in sejme. Zasnovana bo trajnostno in bo lahko sprejela do 20. 000 obiskovalcev. Projekt naj bi bil zaključen do leta 2030.

Sorodno