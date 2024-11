Zmagi Sežancev in Biljencev (FOTO) Primorske novice Nogometaši sežanskega Tabora so v okrnjenem 16. krogu druge slovenske lige premagali Jadran iz Dekanov s 3:1 (2:0) ter se s tretjo zaporedno zmago prebili na vrh lestvice, kjer imajo 32 točk, toliko kot ob tekmi manj Gorica in Aluminij.