Luka Elsner remiziral z Lyonom in se povzpel med najboljših šest Sportal Po reprezentančnem premoru se nadaljuje tekmovanje v francoskem prvenstvu. Že za uvod v 12. krog sta igrali prvouvrščeni ekipi. Vodilni PSG je s 3:0 premagal Toulouse, pri katerem je Miha Zajc obsedel na klopi. Drugi Monaco je pred tem s 3:2 ugnal Brest. Elsnerjev Reims je v soboto doma remiziral z Lyonom (1:1) in se na lestvici vsaj do nedelje povzdignil na šesto mesto.

