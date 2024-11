Domžale niso več zadnje, velika zmaga Celja Sportal Prvak Celje je v derbiju 16. kroga premagal Koper (1:0) in ga ujel po točkah. Denis Popović je prvič po odhodu iz knežjega mesta gostoval na stadionu Z'dežele, zmagoviti zadetek pa je dosegel njegov donedavni soigralec Ivan Brnić. Domžale, ki jih pestijo finančne težave, so v derbiju začelja odpravile Nafto in se povzpele na deveto mesto. Nedelja prinaša spektakel v Fazaneriji, kjer se bo vodilna ...

