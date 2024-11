Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI), Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) in javni raziskovalni zavod Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto so 21.11. uspešno izvedli 9. mednarodno konferenco o razvoju industrijskega inženiringa z naslovom »Priložnosti, potenciali in izzivi za zeleni prehod«. Konferenca je potekala v prostorih JRZ Rudol ...