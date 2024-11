Urška Klakočar Zupančič o sankcijah za žaljive poslance: Zelo mile so N1 Kolegij predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič je minuli teden obravnaval štiri domnevne kršitve etičnega kodeksa poslank in poslancev. Zaradi nesklepčnosti kolegija sankcij niso mogli izreči. Te so sicer po mnenju predsednice parlamenta zelo mile.

