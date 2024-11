Srbski režiser Emir Kusturica dopolnil 70 let 24ur.com Srbski režiser Emir Kusturica danes praznuje 70 let. Ljubitelji filma ga poznajo najmanj po Očetu na službeni poti in Podzemlju, oba sta mu prinesla tudi zlato palmo v Cannesu. V zgodovino te umetnosti pa se je v Sarajevu rojeni režiser vpisal s še nekaterimi vidnejšimi nagradami, kot sta zlati lev v Benetkah in srebrni medved v Berlinu.

Sorodno

Omenjeni Berlin

Emir Kusturica

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Timi Zajc

Ema Klinec

Klemen Kosi

Domen Prevc

Anže Lanišek