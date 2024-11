Knin je pretresla tragedija, ki se je zgodila v soboto zvečer. V hiši je eksplodirala granata, 25-letnik je umrl, še štirje so huje poškodovani. "Ko je počilo, so se zatresla vsa okna v ulici, slišali so se kriki, a nisva vedela, od kod prihajajo," dogajanje po eksploziji opisuje pretresena soseda. Kninski župan je medtem napovedal, da bo razglašen dan žalovanja.