Volilci v švicarskem mestu Basel so danes na referendumu z veliko večino podprli odobritev javnih sredstev za izvedbo tekmovanja za pesem Evrovizije prihodnje leto v tem mestu. Švicarji so sicer na današnjih referendumih odločali tudi o drugih lokalnih in nacionalnih vprašanjih, od širitve avtocest do predlogov na področju najemniške zakonodaje.