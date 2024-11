Liverpool utrdil položaj na vrhu, bled začetek za Amorima 24ur.com Nogometaši Liverpoola so v 12. krogu angleške Premier lige v gosteh z 2:3 ugnali Southampton, Manchester United pa je remiziral z Ipswichem. Redsi so se z novimi tremi točkami in po visokem porazu Manchester Cityja še dodatno utrdili na vrhu, kjer imajo sedaj pred meščani že osem točk naskoka.

