Včasih je bil to slovenski praznik v ZDA, zdaj pa ... Sportal V noči na ponedeljek bo v ligi NBA odigranih šest tekem. Dogajanje se bo začelo v Bostonu, kjer bo branilec naslova v nedeljski matineji ob 21.30 gostil Minnesoto, ob polnoči pa se bosta na Floridi spopadla Miami in Dallas. Luka Dončić zaradi poškodbe desnega zapestja ne bo mogel pomagati soigralcem, ki bodo iskali pot do pete zaporedne zmage. Vodilni Cleveland bo gostil Toronto.

