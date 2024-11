Real upravičil vlogo favorita in (zlahka) opravil z Leganesom 24ur.com Nogometaši madridskega Reala so v 14. krogu španskega prvenstva v gosteh s 3:0 premagali Leganes. Madridčani so se tako znova vrnili na drugo mesto la lige pred mestnega tekmeca Atletico in za vodilno Barcelono ob tekmi manj zaostajajo za štiri točke.

Sorodno











Omenjeni Španija Najbolj brano Osebe dneva Timi Zajc

Anže Lanišek

Robert Golob

Domen Prevc

Boštjan Cesar