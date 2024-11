Napoli pokvaril vrnitev Ranierija, Udinese po podaji Lovrića do točke Sportal Nogometaši Napolija so po zmagi nad Romo, ki jo je prvič po letu 2019 vodil Claudio Ranieri (1:0), poskočili na vrh. Sobotni derbi italijanskega prvenstva med AC Milanom in Juventusom se je razpletel brez zadetkov. Prvak Inter je v gosteh ponižal Verono s 5:0, tik pod vrhom sta po novih zmagah tudi Atalanta in Fiorentina. Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta bila z Udinesejem na delu v ponedeljek, ko st...

