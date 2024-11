V popoldanskem času so ljutomerski policisti zaustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov odredili preizkus alkoholiziranosti. “Voznik je preizkus odklonil in ni upošteval nadaljnjih ukazov policistov, zato so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva ter odrejeno pridržanje. Začasno mu je bilo odvzeto tudi vozniško dovoljenje,” so sporočili policisti. Zoper voznika bodo policisti napisali obdolžilni predlog.