Novi polfinalistki Lara in Kira: do finala s trdimi treningi in meditacijami 24ur.com V tretjem polfinalu smo dobili dve novi finalistki, in sicer sta se v naslednji krog tekmovanja uvrstili gibalka Lara Crnjac in pevka Kira Štruc-Jurički. Obe sta izjemno veseli, da sta se uvrstili naprej, ena od njiju je o finalni točki že razmišljala, medtem ko druga za enkrat še ni čisto prepričana, kaj bo predstavila.

Sorodno









Omenjeni Slovenija ima talent Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Luka Mesec

Matjaž Han