Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Ti ljudje so nevarni, dragi Slovenci. Ne igrajmo se z usodo Slovenije! Ti ljudje nas bodo pahnili v tragedijo, kakršno smo že imeli – med in po drugi svetovni vojni. Novi slovenski komunisti so še bolj neumni, brezvestni – in tudi še bolj krvoločni, kot so bili njihovi “svetli” vzorniki – največji množični zločinci v slovenski zgodovini – Kardelj, Kidrič, Mač