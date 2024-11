Tretjič v Francijo, nikoli v Pariz Radio Ognjišče Papež bo 15. decembra obiskal Korziko. To bo njegovo 47. potovanje v tujino, tretje v Francijo in prvo na ta otok, ki je četrti največji v Sredozemlju in je tudi ena najrevnejših francoskih regij, kjer 20 odstotkov prebivalstva živi v revščini.



