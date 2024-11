CELJE Pokalo po bolnišnici, a le za vajo Novice.si Celjska bolnišnica (urgentni center, helioport, kletni prostori novogradnje) so bili danes prizorišče taktične protiteroristične vaje, ki so jo v Splošni bolnišnici Celje izvedla skupaj s Policijsko upravo Celje. Gre za prvo tovrstno sodelovanje, saj so v njej sodelovale tudi letalska policijska enota, mobilna kriminalistična enota, specialci ter Center za varnost in zaščito. Vodstvo SBC je izved ...

