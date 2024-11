Mariborska knjigarna spet tarča homofobnega napada SiOL.net Mariborska knjigarna Mariborka na Koroški ulici je bila konec tedna žrtev novega napada s homofobno vsebino, so sporočili iz založbe VigeVageKnjige. Na Policijski upravi Maribor so za STA pojasnili, da zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari in javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

