Kaj za torek, 26. novembra, napoveduje dnevni horoskop? Preberi v prispevku! Oven (21. marec – 19. april) Pogovori s partnerji, zakonci ali bližnjimi prijatelji bodo danes prijetni in obojestransko pomirjujoči, saj vse preveva občutek optimizma. Počutiš se dobro glede svoje prihodnosti, kar nekomu drugemu vliva upanje – in obratno. Pred teboj je pozitiven in zabaven […] Prispevek Dnevni horoskop: ...