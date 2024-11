Kane pred PSG-jem: Tekma bo težka, veliko je na kocki 24ur.com Po reprezentančnem premoru so nogometaši minuli vikend ponovno oblekli klubske drese, najboljša evropska moštva pa se zdaj ponovno vračajo tudi na mednarodna prizorišča. Današnji dan Lige prvakov prinaša spektakel med Bayernom in PSG-jem, ki si ga boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

