V požaru v Tržiču hudo poškodovan 58-letnik Delo Devet stanovalcev, ki so bili v času požara tudi v stavbi, so gasilci uspešno evakuirali in nihče od njih ni bil poškodovan.

Sorodno



















Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Kevin Kampl

Peter Vilfan

Anže Kopitar