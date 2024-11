Gospodarsko razstavišče bo do nedelje gostilo 40. Slovenski knjižni sejem. Sejem bo za obiskovalce odprt vsak dan med 9. in 20. uro, v nedeljo do 18. ure. Predstavilo se bo 110 razstavljavcev, med njimi vse večje založbe ter gostje iz petih držav. V času sejma, ki bo za obiskovalce brezplačen, se bo zvrstilo več kot 280 dogodkov.