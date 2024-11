Razpoloženi Irving popeljal Dallas do zmage nad Atlanto 24ur.com Košarkarji ekipe Dallas Mavericks, pri katerih je prvi zvezdnik Luka Dončić izpustil še tretjo tekmo zaradi poškodbe zapestja, so v severnoameriški poklicni ligi NBA gostovali v Atlanti. Veteran Kyrie Irving je 22 od svojih skupno 32 točk dosegel v drugem polčasu, dodal pa še sedem skokov in šest podaj ter Mavse popeljal do zmage nad domačimi jastrebi s 129:119.

