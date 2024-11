Zaznamujemo svetovni dan trajnostnega prometa. Slovenija med članicami EU-ja na tretjem mestu. RTV Slovenija Svetovni dan trajnostnega prometa nas opominja, da naj bomo prijazni do okolja, družbeno vključujoči in gospodarsko vzdržni. Pri ZN-u so izpostavili vlogo prometa pri spodbujanju povezljivosti Ob tem so opozorili, da gre za enega glavnih virov emisij.

