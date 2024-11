Stanovanja bodo zrasla na območju med Majnikovo ulico in Krošnjarsko potjo. Parcelo zanje je sklad kupil na javni državi leta 2022 ob Občine Ribnica. Marca letos so nato podpisana pogodba za projektiranje in gradnjo z izbranim izvajalcem, podjetjem Riko iz Ljubljane. preberite več » ...