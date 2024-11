Nemčija prešteva bunkerje in zaklonišča ter načrtuje gradnjo novih N1 Nemška vlada je v luči zaostrovanj napetosti z Rusijo sporočila, da pripravlja seznam bunkerjev in zaklonišč, ki bi civilistom omogočili zavetje ob morebitnem napadu. Ker je od skupno 2.000 bunkerjev uporabnih le še četrtina, načrtujejo njihovo obnovo in gradnjo novih.

