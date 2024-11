70. obletnica Cerna: 'To bo kmalu tudi slovenski laboratorij' 24ur.com Ob 70. obletnici Cerna je minister Papič izrazil veselje, da bo prihodnje leto pred organizacijo zaplapolala tudi slovenska zastava. Polnopravno članstvo Slovenije v Cernu bo okrepilo njen prispevek k mednarodnim raziskavam in odprlo nove priložnosti za znanost in gospodarstvo, so izpostavili na GZS. Slovenija bo s tem imela dostop do vrhunske infrastrukture, Cern pa bo pridobil močnega partnerja...

