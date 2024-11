V zadevi Trenta zaslišani priči, pred sodiščem protest v podporo Janši 24ur.com Na celjskem sodišču se je nadaljevalo sojenje prvaku SDS Janezu Janši in soobtoženima, nekdanjima direktorjema Eurogradenj in Imosa Klemnu Gantarju in Branku Kastelicu, zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti. Zaslišana sta bila nekdanji komercialni direktor Imosa Mitja Majnik in stečajna upraviteljica te družbe Branka Remškar.

