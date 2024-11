Tri tisoč dreves za Kras: McDonald's z malimi koraki do velikih ciljev SiOL.net McDonald's je z vključitvijo v obsežno akcijo obnove požarišč na Krasu obeležil začetek izdatne podpore programom sajenja dreves Zavoda za gozdove Slovenije. V sklopu triletnega sodelovanja bodo podpirali različne pobude, kot so obnove gozdov, vzpostavljanje sadovnjakov in ozelenjevanje urbanih površin po vsej Sloveniji.

