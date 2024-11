Odlično vzdušje in prava kemija med Slovenkami pred rokometnim EP 24ur.com Slovenske rokometašice so zaključile priprave za evropsko prvenstvo. Nastope bodo v četrtek začele v Innsbrucku v Avstriji, kamor so že dopotovale, prve tekmice bodo olimpijske prvakinje Norvežanke. Med izbrankami selektorja Dragana Adžića je tudi debitantka Blažka Hauptman, ki zadnji dve sezoni igra v Španiji. Bilo je naporno, a v ekipi je odlično vzdušje, vlada tudi dobra energija," med drugim ...

