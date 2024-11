Ministrica Čalušić na Mednarodni konferenci o geografskih označbah Vlada RS Ministrica Mateja Čalušić se je udeležila mednarodne konference o geografskih označbah in kolektivnih znamkah na področju gastronomije in turizma, kjer bodo predstavljene novosti zakonodaje in primeri dobre prakse doma in v tujini. Dvodnevno konferenco organizira Urad RS za intelektualno lastnino v sodelovanju z MKGP, MGTŠ, Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino in ostalimi partnerji.

